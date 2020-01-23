Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов соберет спортсменов из 13 стран

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов в закрытых помещениях, который пройдет 25 января в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, соберет спортсменов из 13 стран. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Анна Каминская.

Анна Каминская отметила, что уже зарегистрировано 260 человек из Беларуси, Литвы, Латвии, Италии, Молдовы, России, Украины, Эстонии, Польши, Турции, Франции, Италии и Великобритании. Среди участников турнира - многократные чемпионы Европы и мира: Патрик Самюэль Гарнье из Франции, Пат Логан из Великобритании, а также звезда ветеранского спорта, атлет из Великобритании Дональд Браун, обладатель титула "Лучший спринтер Европы 2019".

В программе состязаний бег на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 3000 м, спортивная ходьба на 3000 м, прыжок в высоту, прыжок в длину, толкание ядра, тройной прыжок, эстафетный бег (4х200 м). В каждом виде программы принимают участие спортсмены разных возрастных категорий (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 и старше).

Вне соревновательной программы Дональд Браун и его коллеги проведут мастер-класс для всех желающих и поделятся со спринтерами секретами своего мастерства.

В рамках открытого чемпионата пройдет командный турнир, поэтому второе название данного соревнования "Кубок Минска Мастерс 2020" (Minsk Cup Masters 2020). Лучшие результаты в каждом виде у мужчин и женщин будут поступать в общую копилку команды и по итогу будут определены победители командного турнира, которые будут награждены специальными кубками.

Победителей определят и в специальных номинациях: "Лучший белорусский спортсмен", "Лучший зарубежный спортсмен", "Самый возрастной участник".-0-