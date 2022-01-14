Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью пройдет в Гомеле 19-23 января

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле с 19 по 23 января пройдет открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре олимпийского резерва (ОЦОР) по прикладным видам спорта.

За победу поспорят спортсмены (мужчины, женщины) из Минской, Гомельской, Могилевской областей и Минска. Местами для состязаний определены 4 площадки: спортивный комплекс по ул. Портовой, 6, ОЦОРы по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, по легкой атлетике и по прикладным видам спорта. По итогам будут распределены очки в республиканский рейтинг для дальнейшего отбора на международные соревнования.

Организатором открытого Кубка выступает Министерство спорта и туризма. Соревнования нацелены на развитие и популяризацию современного пятиборья, стимулирование роста спортивных достижений и повышение уровня спортивного мастерства.-0-