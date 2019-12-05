Открытый турнир по легкой атлетике памяти Федора Кулаковского стартует в Могилеве

5 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Открытые республиканские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера Беларуси Федора Кулаковского пройдут в Могилеве 5-7 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе Могилевского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта Александр Борисов.

"Планируется, что в этом году участниками соревнований станут около 200 человек. Спортсмены приедут из всех уголков республики. Они будут соревноваться в спортивной ходьбе, прыжках в высоту и длину, беговой программе и метании диска", - отметил Александр Борисов.

Основная программа соревнований запланирована на 6-7 декабря.

"Это будет один из первых зимних стартов республиканского уровня. В турнире примут участие юниоры 2001-2002 годов рождения и юноши и девушки 2003-2004 годов рождения" - рассказал Александр Борисов.

Федор Кулаковский - тренер, который подготовил немало победителей и призеров первенств СССР, чемпионатов мира, кубков мира и Европы, участников Олимпийских игр. В декабре 2003 года он был удостоен звания "Заслуженный тренер Республики Беларусь" за учебно-тренировочную и воспитательную работу по подготовке спортсменов высокого класса по легкой атлетике. Открытые республиканские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Федора Кулаковского проходят в Могилеве уже более 10 лет.-0-