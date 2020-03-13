Отменены оставшиеся гонки ЧЕ среди юниоров по биатлону в Хохфильцене

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оставшиеся гонки чемпионата Европы среди юниоров по биатлону в Хохфильцене отменены из-за коронавируса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Сингл-микст и смешанная эстафета должны были пройти 14 марта, пасьюты - 15 марта. Лучший результат на юниорском континентальном форуме среди белорусских спортсменов показал Дмитрий Лазовский, став пятым в индивидуальной гонке.

Ранее организаторы отменили этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия). Также не состоятся либо перенесены на более поздний срок квалификационные старты по академической гребле, дзюдо и борьбе, чемпионат мира по фигурному катанию, матчи ряда европейских чемпионатов по футболу и другие спортивные мероприятия.-0-