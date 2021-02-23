Пари Сен-Жермен" разгромил гандболистов "Кельце" в Лиге чемпионов

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи проходят сегодня на групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА/.

В первом из них лидер группы А польский "Кельце" в столице Франции встречался с гандболистами "Пари Сен-Жермен" и потерпел крупное поражение - 26:37. Белорусские легионеры польского клуба Артем Королек и Владислав Кулеш забросили по два мяча.

Завтра в этой группе норвежский "Эльверум" примет на своей площадке северомакедонский "Вардар" из Скопье. Встреча гандболистов "Мешков Брест" и португальского "Порту" перенесена на неопределенный срок.

Положение команд в группе А сейчас таково: "Кельце" - 17 очков (12 матчей), "Фленсбург" (Германия) - 15 (9), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 12 (9), "Мешков Брест" - 11 (12), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 10 (10), "Порту" (Португалия) - 8 (11), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (9), "Вардар" (Северная Македония) - 3 (8).

В группе В немецкий "Киль" примет датский "Ольборг", а французский "Нант" сыграет у себя дома с хорватским "Загребом".-0-