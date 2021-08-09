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09 августа 2021, 12:08

Parimatch анонсирует масштабное партнерство с ФК "Челси"

Футбольный клуб "Челси", победитель Лиги чемпионов 2020/21, подписал трехлетний контракт с международной технологической и беттинговой компанией.

9 августа 2021 года Parimatch Tech, международная продуктовая компания, продвигающая бренд Parimatch на глобальном уровне и развивающая технологические и маркетинговые решения в индустрии беттинга и развлечений, подписала партнерское соглашение с одним из известнейших мировых футбольных клубов, лондонским "Челси". Один из самых успешных футбольных клубов Англии в современной истории станет партнером Parimatch на следующие три сезона.

Parimatch будет использовать смелый и амбициозный бренд Chelsea, а также широкий спектр цифровых, социальных и логистических ресурсов клуба для создания совместных брендинговых возможностей.

– Уникальный стиль и харизма "Челси" идеально резонируют со страстью Parimatch к спорту и амбициями компании. Стать официальным партнером чемпионов Европы 2020/21 – это нечто очень ответственное и захватывающее. К счастью, Parimatch – это бренд, готовый покорять новые высоты, и мы приятно взволнованы тем, какие результаты принесут нам предстоящие три года партнерства! Наши два бренда привыкли к стильным победам и всегда стремятся к успеху, и мы уверены, что это партнерство принесет удачу, бесчисленные победы и азарт от игры нашей компании, клубу и, конечно, миллионам футбольных фанатов со всего мира, – говорит Роман Сиротян, со-СЕО Parimatch Tech.

– Мы воодушевлены стартом сотрудничества с сильнейшим клубом Европы. Убеждена, что такое мощное сочетание наших брендов поможет в реализации стратегии развития и привнесет новые вдохновляющие эмоции нашей аудитории. Открывающиеся возможности и стремление к новым достижениям помогут нам создавать уникальные форматы взаимодействия с игроками и укрепить наши позиции глобального бренда, – отмечает Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus.

– И "Челси", и Parimatch стремятся к величию. Мы смелы, готовы к инновациям и, самое главное, мы оба рождены, чтобы побеждать. Прошлый год был чрезвычайно успешным для Parimatch – они расширились и открыли новые рынки, а также запустили несколько проектов, в корне изменивших правила игры. "Челси" также показал свое мастерство, во второй раз в истории клуба став чемпионом Европы! Мы гордимся этим партнерством и рады возможностям, которые оно открывает, – говорит Гай Лоуренс, генеральный директор ФК "Челси".

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Parimatch Tech — международная продуктовая компания. Основанный в 1994 году бренд Parimatch превратился в развлекательную платформу, представленную на четырех континентах и ​​более чем в десяти странах. Главный офис компании находится в Лимассоле, Кипр, с центрами разработки в Украине, Армении, Беларуси и на Кипре.

Компания продвигает боевой дух бренда Parimatch через яркую команду амбассадоров: суперзвезду MMA Конора МакГрегора, бойцов UFC Петра Яна и сестер Шевченко. Известный бывший представитель бренда – легенда и король боксерского ринга Майк Тайсон. Компания заключила партнерские соглашения с футбольными клубами "Ювентус", "Лестер Сити", "Эвертон" и работает со множеством спортивных федераций.

Parimatch Belarus – лауреат многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях "Мобильное приложение для ставок №1" ("Номер один", 2021), "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере" и "Букмекерские компании" ("Бренд года", 2020), "Лучшее антикризисное решение" и "Бренд года в спорте" (Marspo Awards, 2021), "Сезонный маркетинг" и "Партнерство/спонсоринг" (Effie, 2020). Также в 2020 году первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой Effie в категории "Запуск нового продукта или услуги".

Футбольный клуб "Челси" – один из лучших футбольных клубов мира и действующий чемпион Европы после победы в Лиге чемпионов УЕФА в 2021 году. В финале, проходившем в Порту, "Челси" одержали победу над "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

Основанный в 1905 году, "Челси" – это самый центральный футбольный клуб Лондона, расположенный на культовом стадионе "Стэмфорд Бридж" вместимостью 41 000 человек. "Синие" впервые завоевали кубок Лиги чемпионов в 2012 году, а также пять раз выигрывали Премьер-лигу, восемь раз – Кубок Англии, пять раз – Кубок Футбольной лиги, дважды – Лигу Европы УЕФА и Кубок обладателей кубков УЕФА Кубок УЕФА, один раз – Суперкубок УЕФА и Чемпионат Футбольной лиги в 1955 году.

Триумф в Лиге чемпионов 2021 года позволил "Челси" стать первым в истории клубом, дважды выигравшим все три основных турнира УЕФА после предыдущих успехов клуба в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке обладателей кубков.

ФК "Челси" не только имеет контракты с одними из самых узнаваемых в мире игроков, но и инвестирует в свое будущее. На базе клуба основаны высококлассные академия и тренировочный центр в Кобхэме, графство Суррей. С момента их открытия в 2007 году клуб выиграл семь Молодежных кубков Англии, титулы Юношеской лиги УЕФА в 2015 и 2016 годах, а также национальные чемпионаты Премьер-лиги U18 в 2017 и 2018 годах.

Женская команда ФК "Челси" также добилась больших успехов, выиграв женскую Суперлигу Англии в четвертый раз в 2021 году. Они также собрали "дубль", победив в женской Суперлиге и женском Кубке Англии в 2015 и 2018 годах, и завоевали женскую Суперлигу и Кубок женской лиги Англии в 2020 и 2021 годах.

Кроме того, одна из самых масштабных общественных инициатив в области спорта, основанная Фондом Челси, помогает улучшить жизнь детей и молодежи во всем мире.

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