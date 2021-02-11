Париматч Суперкубок Беларуси по футболу – с новым логотипом!

Лучшая букмекерская компания страны Parimatch, обладатель премии "Бренд года 2020", совместно с Ассоциацией "Белорусская федерация футбола" представили новый логотип Париматч Суперкубка – главного футбольного события первого месяца весны.

Обновленный трофей будет презентован накануне самого поединка, который состоится 2 марта на стадионе ФК "Минск". В матче – открытии футбольного сезона встретятся гранды нашего футбола солигорский "Шахтер" и борисовский БАТЭ, чье соперничество в связи с текущей трансферной селекцией и насыщенной историей встреч является самым интригующим в белорусском календаре.

Сотрудничество Parimatch и АБФФ началось в 2020 году с открытия Париматч Суперкубка Беларуси. Турнир получил новое визуальное оформление и название, а также брендинг и маркетинговую поддержку Parimatch. Позже при поддержке букмекера прошли и решающие поединки Кубка Беларуси. В новом сезоне Parimatch продолжит взаимодействие в продвижении и популяризации футбола в стране. Планируются совместные PR, образовательные и развлекательные проекты.

Амбиции Parimatch в индустрии белорусского спорта подтверждают партнерства не только с АБФФ, но и с федерациями хоккея, гандбола, киберспорта и дрифтинга, а также ГК "Мешков Брест", БК "Цмокi-Мiнск" и др.

– Компания Parimatch расширяет партнерство с АБФФ. Мы уверены, что при нашей поддержке Париматч Суперкубок Беларуси продолжит оставаться ярким и интересным для болельщиков. Обновленный логотип представляет собой стилизованный кубок-трофей, в который интегрирована айдентика Parimatch. В ближайшее время нас ждет еще много интересных новостей, – отметил Александр Осипов, руководитель проектов по развитию партнерских программ Parimatch Belarus.

– Ассоциация "Белорусская федерация футбола" рада продолжению сотрудничества с таким крупным партнером, как Parimatch. Прошедший год показал, что вместе мы можем еще активнее и успешнее развивать отечественный футбол. Уверен, впереди у нас не один сезон плодотворной работы, – заявил генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий.

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