Перед матчем с БАТЭ в Лиге Европы футболисты "Челси" победили "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Челси" перед визитом в Борисов на матч Лиги Европы одержали победу в матче чемпионата Англии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 11-го тура против "Кристал Пэлас" "синие" выиграли со счетом 3:1 благодаря точным ударам испанских форвардов - дублю Альваро Мораты и голу Педро Родригес. Набрав 27 очков (8 побед, 3 ничьи, 0 поражений; разница мячей - 27-8), команда Маурицио Сарри занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Впереди действующий чемпион страны "Манчестер Сити", у которого 29 баллов. Встреча 4-го тура группы L Лиги Европы между БАТЭ и "Челси" состоится в четверг, 8 ноября.

Еще один оппонент борисовчан ПАОК из Салоник в 9-м туре чемпионата Греции сыграл вничью в Афинах с одним из своих главных конкурентов "Атромитосом" - 1:1. Футболисты ПАОКа лидируют, имея в своем активе 23 очка.

Венгерский "Види" поднялся на 3-е место в национальном первенстве, разгромив в гостевом матче 13-го тура футболистов "Пакша" со счетом 4:0. "Види" имеет 22 очка, у лидера чемпионата Венгрии "Ференцвароша" 30 зачетных баллов, идущий вторым "Гонвед" имеет 26 очков.-0-