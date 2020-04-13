Перенос токийской Олимпиады будет стоить около $2,7 млрд

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая стоимость переноса токийских летних Олимпийских игр составит примерно $2,7 млрд. Ранее планировалось, что на организацию Олимпиады-2020 будет потрачено около $12,6 млрд. Об этом президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
По словам Томаса Баха, изменения обернутся для МОК потерей нескольких сотен миллионов долларов. В своем комментарии он подчеркнул, что никто не может обвинить МОК в бездействии. "В сложившейся ситуации из-за распространения инфекции самое простое решение - отказ от Игр, но это разрушило бы мечту тысяч атлетов, болельщиков, поэтому старты перенесены на год, что повлечет за собой дополнительные расходы со стороны МОК и оргкомитета Игр", – отметил он.
Из-за переноса сроков проведения масштабного спортивного события изменены даты проведения наиболее крупных чемпионатов мира по видам спорта. В частности, мировой форум по легкой атлетике в американском Орегоне перенесен на год и состоится в 2022 году.
Ранее исполнительный директор МОК Кристоф Дуби рассказал СМИ, что дополнительные расходы на проведение Олимпийских игр разделят между собой Международный олимпийский комитет и оргкомитет.
Первоначально планировалось, что XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа, но в связи с пандемией коронавируса Олимпиада была перенесена на год. Планируется, что Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющие 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19. После их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.-0-