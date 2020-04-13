Перенос токийской Олимпиады будет стоить около $2,7 млрд

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая стоимость переноса токийских летних Олимпийских игр составит примерно $2,7 млрд. Ранее планировалось, что на организацию Олимпиады-2020 будет потрачено около $12,6 млрд. Об этом президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

По словам Томаса Баха, изменения обернутся для МОК потерей нескольких сотен миллионов долларов. В своем комментарии он подчеркнул, что никто не может обвинить МОК в бездействии. "В сложившейся ситуации из-за распространения инфекции самое простое решение - отказ от Игр, но это разрушило бы мечту тысяч атлетов, болельщиков, поэтому старты перенесены на год, что повлечет за собой дополнительные расходы со стороны МОК и оргкомитета Игр", – отметил он.

Из-за переноса сроков проведения масштабного спортивного события изменены даты проведения наиболее крупных чемпионатов мира по видам спорта. В частности, мировой форум по легкой атлетике в американском Орегоне перенесен на год и состоится в 2022 году.

Место хранения огня токийской Олимпиады не разглашается Японские власти обещают вновь представить один из символов Игр болельщикам после улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее исполнительный директор МОК Кристоф Дуби рассказал СМИ, что дополнительные расходы на проведение Олимпийских игр разделят между собой Международный олимпийский комитет и оргкомитет.

Первоначально планировалось, что XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа, но в связи с пандемией коронавируса Олимпиада была перенесена на год. Планируется, что Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющие 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19. После их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.-0-