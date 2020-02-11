Перспективы минского "Динамо" обсудили на встрече руководства и наблюдательного совета клуба

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие "Динамо-Минск" обсудили на рабочей встрече руководитель наблюдательного совета хоккейного клуба Игорь Шуневич и генеральный директор Дмитрий Басков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского полпреда в КХЛ.

Во время встречи основное внимание уделялось выступлению минчан в заключительной стадии регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги, а также планам команды в оставшийся до окончания сезона период. Также затрагивались перспективы развития клуба, в том числе подготовка минского "Динамо" к следующему сезону.

Подопечные Крэйга Вудкрофта на данный момент занимают 23-е место в турнирной таблице чемпионата КХЛ, набрав 35 очков после 54-х матчей и утратив шансы на попадание в плей-офф. Сегодня вечером минчане встречаются в гостевом поединке с рижскими одноклубниками, которые отстают от белорусской команды на одно очко.-0-