Первенство Беларуси по борьбе стартует в Минске

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первенство Беларуси по борьбе (женской, вольной и греко-римской) стартует сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания пройдут в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. Торжественная церемония открытия запланирована на 10.30.

По итогам первенства, которое завершится 18 августа, будет определен состав на Игры стран СНГ.

Несмотря на то, что исполком Международной федерации борьбы отменил прежние решения о возобновлении соревнований с сентября, БФБ турниры проводить будет. Перед соревнованиями у всех атлетов, тренеров и спортивных функционеров будут измерять температуру, чтобы выявить людей с малейшими недомоганиями.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса исполком Международной федерации борьбы отменил также чемпионат Европы среди юношей, который должен был пройти 5-11 октября в Польше, и континентальный форум среди юниоров, намеченный на 19-25 октября в Северной Македонии.

Дальнейшее обсуждение календаря текущего года состоится в сентябре. Пока не приняты решения в отношении планетарных форумов среди молодежи и юниоров, а также чемпионата мира среди взрослых, который намечен на декабрь.

На данный момент на счету белорусских борцов две неименные лицензии на Игры в Токио. Одну из них завоевала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг), второй пропуск на счету представителя греко-римского стиля Николая Стадуба (87 кг).-0-