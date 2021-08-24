Первые четвертьфиналисты определились на чемпионате мира по пляжному футболу 





Первым место в восьмерке соискателей наград забронировала себе команда Японии, которая в двух поединках предварительной группы А победила соперников из США (4:3) и Парагвая (7:4). В последнем матче японцы уступили россиянам с результатом 1:7. В другом поединке 3-го тура парагвайцы разгромили американцев со счетом 9:4. Итоговое положение: Россия - 6 очков, Япония - 6, Парагвай - 3, США - 0.





В заключительном туре состязаний в квартете В испанская команда была сильнее сборной ОАЭ - 5:3, а футболисты Таити переиграли Мозамбик - 8:7. Итоговое положение: Таити - 6, Испания - 6, Мозамбик - 3, ОАЭ - 2. Таким образом, определились две пары 1/4 финала: Испания - Россия, Таити - Япония.





Сборная Беларуси сегодня завершит первый этап соревнований встречей с одним из главных фаворитов турнира командой Бразилии. В первом поединке предварительной группы С белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, встречались с командой Сальвадора и победили в серии послематчевых пенальти. Игровое время завершилось вничью - 5:5, а пенальти лучше пробили белорусские футболисты - 5:4. Во втором матче белорусская дружина уступила сборной Швейцарии со счетом 3:7. Сегодня швейцарские футболисты сыграют с сальвадорской командой. Положение команд после двух игровых дней: Швейцария - 4 очка, Бразилия - 3, Беларусь - 1, Сальвадор - 0.





Также сегодня последние встречи состоятся в квартете D. Действующие чемпионы планеты португальцы встретятся с уругвайцами, а сенегальцы будут соперничать с командой Омана. Положение команд после двух туров: Сенегал - 6, Португалия - 3, Уругвай - 3, Оман - 0.





После завершения первого этапа в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы. Четвертьфинальные встречи состоятся 26 августа, полуфиналы намечены на 28 августа, финал и встреча за бронзу состоятся 29 августа.





Белорусские мастера пляжного футбола во второй раз сыграют в финальной стадии чемпионата планеты. Их дебют состоялся в 2019 году в парагвайском Асунсьоне. Тогда белорусы не смогли пробиться в четвертьфинал, заняв третье место в своей предварительной группе. Чемпионом мира два года назад стала сборная Португалии, которая в решающем поединке обыграла команду Италии (6:4), а бронза досталась россиянам, победившим в матче за третье место японцев (5:4). Чаще других чемпионат мира выигрывала сборная Бразилии, у которой 14 титулов, три раза побеждали португальцы, дважды - россияне, один раз золото завоевала команда Франции.-0-

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по пляжному футболу в Москве определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.