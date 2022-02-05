Первые награды разыграют сегодня участники зимней Олимпиады в Пекине

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сегодня станут известны первые чемпионы и призеры XXIV зимних Олимпийских игр. Будет разыграно шесть комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главные медальные надежды белорусских болельщиков сегодня связаны с биатлоном. В полдень по минскому времени на трассе Национального биатлонного центра в Чжанцзякоу будет дан старт смешанной эстафете. На первую олимпийскую гонку тренеры белорусов заявили нынешних лидеров женской и мужской команд Динару Алимбекову, Анну Солу, Никиту Лобастова и Антона Смольского. У белорусской команды 2-й стартовый номер. Всего в стартовом протоколе сегодняшней смешанной эстафеты 20 команд.

Также сегодня в Пекине на льду Национального конькобежного овала будут разыграны первые награды в соревнованиях по конькобежному спорту. На дистанции 3000 м у женщин Беларусь представит Марина Зуева.

Без участия белорусских спортсменов сегодня определятся чемпионы и призеры в лыжных гонках (женщины, скиатлон), фристайле (мужчины, могул), шорт-треке (смешанная эстафета) и прыжках на лыжах с трамплина (женщины, средний трамплин).

Кроме того, на олимпийских аренах продолжатся квалификационные соревнования по керлингу, женскому хоккею, санному спорту и сноуборду.-0-