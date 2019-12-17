Первые тренерские курсы на лицензию Европейской федерации гандбола начались в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Белорусского госуниверситета физической культуры стартовал первый этап тренерских курсов на получение лицензии Европейской федерации гандбола (ЕГФ) Master Coach, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации гандбола.

Полный курс получения лицензии состоит из трех модулей. Стартовый завершится 22 декабря, еще два пройдут в 2020 году: второй - в марте-апреле, заключительный - в июне. ЕГФ впервые предоставила право проведения таких тренерских курсов на русском языке.

Заявки на обучение в Минске подали 18 белорусских тренеров, а также их коллеги из Грузии, Литвы, Украины и Черногории.

После завершения третьего этапа, сдачи экзаменов и защиты выпускной работы все документы будут переведены на английский язык и отправлены в офис ЕГФ, после чего будет принято решение о выдаче лицензий.-0-