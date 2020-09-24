Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет без зрителей

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрители не будут допущены на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен пройти в Финляндии, сообщает ТАСС.

Решение было принято, чтобы снизить риск заражения коронавирусом во время этапа. Оно согласовано с Финской лыжной ассоциацией и Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

"Нам очень жаль, что мы не можем позволить фанатам лыжного спорта испытать потрясающие впечатления. Но это решение позволит создать максимально безопасные условия для спортсменов", - сказал генеральный секретарь этапа Сеппо Линьякумпу.

Вместе с тем сообщается, что подготовка к состязаниям в Финляндии идет по обычному графику.

Этап на финском горнолыжном курорте Рука должен пройти в конце ноября. Точное расписание Кубка мира будет представлено в конце сентября - начале октября.-0-