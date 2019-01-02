Первый матч Рождественского турнира хоккейная команда Президента Беларуси сыграет со сборной IIHF

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда главы государства Александра Лукашенко первый матч XV Рождественского турнира любителей на приз Президента Беларуси проведет 3 января против сборной Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На льду "Чижовка-Арены" соперниками белорусской дружины будут известные хоккеисты с опытом игры в НХЛ, чемпионы мира Андрей Николишин и Дмитрий Христич. На следующий день, 4 января, хозяева турнира сыграют со сборной Балтии. Соперники белорусов заявили одного из самых известных защитников мирового хоккея, сыгравшего более 1 тыс. матчей в НХЛ, - литовца Дайнюса Зубруса.

Хоккейная команда Президента Беларуси к предстоящему международному турниру провела подготовку, участвуя в XII Республиканских соревнованиях среди любительских команд, где лидирует в турнирной таблице с четырьмя победами.

На предварительной стадии Рождественского турнира 12 команд разделены на четыре группы по три сборные. Победители групп выйдут в полуфинал турнира.

Вместе со взрослыми с 3 по 7 января в "Чижовка-Арене" на малой ледовой арене будут определять сильнейших и юные хоккеисты республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Восемь команд (шесть из областей и две из Минска) поборются за звание лучшей. Финал "Золотой шайбы" также состоится 7 января на малой площадке "Чижовка-Арены".

Известные игроки Дайнюс Зубрус, Андрей Николишин, Дмитрий Христич, Иван Новосельцев 6 января проведут мастер-класс для участников "Золотой шайбы". В Национальном олимпийском комитете 4 января состоится также Рождественский хоккейный форум, на котором эксперты обсудят развитие этого вида спорта в мире, а 5 января представители команд примут участие в благотворительной акции и посетят детский дом №7 "Семь Я" в Минске. Учреждению уже перечислена помощь в Br32 тыс. Организаторами этой акции выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея - в активе команды Президента Беларуси, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Состав участников турнира:

Группа А

Беларусь,

сборная Балтии,

сборная IIHF.

Группа B

Китай,

сборная Балкан,

ОАЭ.

Группа С

Россия,

Швейцария,

Словакия.

Группа D

Германия,

Финляндия,

Чехия.

Расписание XV Рождественского турнира (спорткомплекс "Чижовка-Арена"):

3 января

12.30 - Словакия - Швейцария (малая арена);

13.00 - ОАЭ - сборная Балкан (большая арена);

17.30 - церемония открытия турнира (большая арена);

18.30 - Финляндия - Германия (малая арена);

19.00 - Беларусь - сборная IIHF (большая арена).

4 января

12.30 - Швейцария - Россия (малая арена);

13.00 - Китай - ОАЭ (большая арена);

18.30 - Германия - Чехия (малая арена);

19.00 - сборная Балтии - Беларусь (большая арена).

5 января

13.00 - сборная Балкан - Китай (малая арена);

13.00 - Россия - Словакия (большая арена);

18.30 - Чехия - Финляндия (малая арена);

19.00 - сборная IIHF - сборная Балтии (большая арена).

6 января

Плей-офф. Победители групп сыграют в полуфинале в 13.00 и 19.00 на большой арене.

7 января

13.00 - матч за 3-е место;

18.00 - финал.-0-