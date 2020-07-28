Первый в сезоне этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре отменен

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре отменен из-за пандемии коронавируса, такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA), сообщает БЕЛТА.

Решение об отмене первого в сезоне этапа Кубка мира, который должен был пройти 4-6 сентября в Сингапуре, принято принимающей стороной после консультаций с FINA. "Текущая ситуация с COVID-19 запрещает массовые мероприятия и накладывает ограничения на поездки по миру. Таким образом, проведение соревнований в этом году неосуществимо, в приоритете - безопасность людей", - говорится в сообщении.

Отметим, что остается невыясненной судьба второго турнира со статусом этапа Кубка мира, который должен принимать Китай. Согласно недавним сообщениям новостных агентств, власти Поднебесной решили не проводить международные старты на территории своей страны до конца текущего года. Однако на сегодняшний день официальной информации об отмене стартов в Цзинане (10-12 сентября) от FINA не поступало.

В случае если это решение будет принято, розыгрыш Кубка мира-2020 будет самым коротким в истории данного вида спорта и составит четыре турнира. Планируется, что они пройдут в Казани (2-4 октября), Дохе (8-10 октября), Берлине (23-25 октября) и Будапеште (30 октября - 1 ноября). Ранее самой короткой была аналогичная по статусу серия стартов 2009 года. Тогда медали были разыграны на пяти этапах.-0-