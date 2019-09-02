Петр Хилько покинул пост главного тренера женской сборной Беларуси по волейболу

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу Петр Хилько покинул свой пост в связи с неудачным выступлением команды на чемпионате Европы. О своей отставке он объявил сегодня на заседании исполкома Белорусской федерации волейбола, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации.

На первом этапе континентального чемпионата волейболистки сборной Беларуси играли в словацкой Братиславе и потерпели 5 поражений в 5 матчах. Подопечные Петра Хилько уступили командам России (0:3), Испании (1:3), Словакии (2:3), Германии (0:3) и Швейцарии (1:3), заняв последнее место в предварительной группе D.

Белорусские волейболистки уступили Швейцарии, завершив выступление на чемпионате Европы без единой победы В заключительном поединке предварительной стадии белоруски уступили еще одному аутсайдеру турнира команде Швейцарии со счетом 1:3 (25:19, 18:25, 27:29, 21:25).

Тем временем на европейском первенстве определились участники четвертьфинальной стадии. Действующие чемпионки континента волейболистки Сербии в 1/8 финала уверенно переиграли команду Румынии (3:0) и 4 сентября в Анкаре в четвертьфинале сыграют с командой Болгарии, которая также с "сухим" счетом победила азербайджанок. Там же серебряный призер ЧЕ-2017 команда Нидерландов взяла верх над гречанками (3:0) и в поединке за выход в полуфинал будет соперничать с обладателем бронзы прошлого первенства сборной Турции, одолевшей хорваток (3:2).

Еще два четвертьфинала пройдут в польской Лодзи. Польские волейболистки, обыгравшие испанок (3:0), встретятся с немками, разгромившими словенок. Сборная Италии будет соперничать с россиянками. Итальянки в 1/8 финала не оставили шансов словацкой команде (3:0), а россиянки выиграли у бельгиек (3:1).

Полуфиналы (7 сентября) и медальные поединки (8 сентября) состоятся в турецкой столице.

Два года назад на ЧЕ в Баку волейболистки Сербии победили в решающем поединке голландок со счетом 3:1, а в матче за бронзу турчанки с таким же результатом взяли верх над хозяйками турнира азербайджанками.-0-