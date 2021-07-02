Петришенко: проведение международных соревнований в современных условиях - очень ответственно для Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение международных соревнований в современных условиях - значимое событие для спорта в целом и очень ответственно для нашей страны. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на открытии этапа Кубка мира по художественной гимнастике в столичном спорткомплексе "Минск-Арена", передает корреспондент БЕЛТА.

"Художественная гимнастика сегодня - одна из самых популярных спортивных дисциплин у нас в стране. Подтверждением тому являются не только достижения наших спортсменок, которыми мы все гордимся, но и то внимание, которое уделяется в государстве развитию детского спорта, а также любовь зрителей и болельщиков к этой красивой дисциплине. Проведение международных соревнований в современных условиях - значимое событие для спорта в целом и очень ответственно для нашей страны. Мы благодарим участников за оказанное доверие и возможность увидеть в Минске лучших граций мира", - отметил виц-премьер.

По его словам, белорусский этап Кубка мира - эта дополнительная проверка сил в преддверии Олимпийских игр, возможность гимнасткам, которым вскоре предстоит выступить на главных стартах в спортивной карьере, до блеска отшлифовать программы и сложные элементы.

"Открытие соревнований проходит в канун государственного праздника - Дня Независимости, связанного с исторической, памятной датой для нашей страны - освобождением города Минска от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни наш город особенно красив. Минск всегда славился особым приемом, теплотой и радушным отношением к гостям, - сказал Игорь Петришенко. - Приглашаю вас принять участие в праздничных мероприятиях, окунуться в атмосферу гостеприимства, открытости и доброжелательности белорусов. Уверен, вам захочется возвратиться в Беларусь еще. Несмотря на большое желание отдельных политиков ограничить контакты между нашими странами, им не удастся это сделать. Потому что во все времена существовала и будет существовать объединяющая сила спорта, искусства, наконец, обычные взаимоотношения простых людей разных стран. Не сомневаюсь, что мы сумеем устроить яркий, запоминающийся праздник и провести соревнования в духе бескомпромиссной и честной борьбы".

Этап Кубка мира станет для многих спортсменок последней пробой сил накануне Олимпиады в Токио. За награды турнира поспорят гимнастки из 13 стран. В их числе спортсменки из России, Израиля, Болгарии, Украины и Японии, стабильно находящиеся в группе лидеров на самых престижных состязаниях. В личных стартах Беларусь представят Алина Горносько и Анастасия Салос. В групповых упражнениях в состав сборной страны вошли Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина и Карина Ермоленко.-0-