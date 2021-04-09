Пятеро хоккеистов пополнили состав сборной Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав сборной Беларуси, которая продолжает подготовку к чемпионату мира - 2021, пополнили пять хоккеистов. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

К национальной команде присоединились форварды Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович, Евгений Оксентюк (все - "Юность-Минск") и Франсис Паре ("Динамо-Минск").

На следующей неделе сборная Беларуси отправится в Будапешт, где проведет два товарищеских матча. 16 апреля подопечным Михаила Захарова предстоит матч против команды Австрии, а на следующий день им будут противостоять хоккеисты сборной Венгрии.

Также на апрель запланированы два спарринга с командой России, которые пройдут в Москве на "ВТБ-Арене".

Чемпионат мира по хоккею - 2021 состоится в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня.-0-