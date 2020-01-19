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19 января 2020, 18:07

Пятиборцы Ирина Просенцова и Ярослав Радюк стали победителями открытого Кубка Беларуси

Фото БФСП
Фото БФСП

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Ирина Просенцова и Ярослав Радюк стали обладателями главных трофеев открытого Кубка Беларуси по современному пятиборью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница гомельчанка Ирина Просенцова набрала в сумме 1376 очков. На втором месте завершила турнир могилевчанка Татьяна Халдоба (1316). Третье место у Екатерины Сукоры из Минска (1311).

В стартах мужчин не было равных минчанину Ярославу Радюку (1458 очков). Серебро у Ильи Полозкова из Могилева (1454). Бронза у представителя Украины Александра Коваля (1439).

Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью проходил на базе БГУФК и РЦОП конного спорта и коневодства в Ратомке. В споре за медали участвовали 72 атлета из четырех стран. Помимо белорусов на почетный трофей претендовали спортсмены из России, Украины и Молдовы.-0-

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