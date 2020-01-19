Пятиборцы Ирина Просенцова и Ярослав Радюк стали победителями открытого Кубка Беларуси

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Ирина Просенцова и Ярослав Радюк стали обладателями главных трофеев открытого Кубка Беларуси по современному пятиборью, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительница гомельчанка Ирина Просенцова набрала в сумме 1376 очков. На втором месте завершила турнир могилевчанка Татьяна Халдоба (1316). Третье место у Екатерины Сукоры из Минска (1311).
В стартах мужчин не было равных минчанину Ярославу Радюку (1458 очков). Серебро у Ильи Полозкова из Могилева (1454). Бронза у представителя Украины Александра Коваля (1439).
Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью проходил на базе БГУФК и РЦОП конного спорта и коневодства в Ратомке. В споре за медали участвовали 72 атлета из четырех стран. Помимо белорусов на почетный трофей претендовали спортсмены из России, Украины и Молдовы.-0-