Пловчиха из Нидерландов стала чемпионкой мира на дистанции 50 м баттерфляем

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раноми Кромовидьойо из Нидерландов стала чемпионкой мира на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титулованная спортсменка установила в финале рекорд чемпионатов мира - 24,24 сек. Второе место заняла шведка Сара Шестрем - 25,51 сек. Бронза у Клэр Курзан из США - 24,55 сек.

Белоруска Анастасия Кулешова заняла по итогам предварительных заплывов 20-е место с результатом 26,26 сек.

В решающем заплыве на 100 м комплексным плаванием не знал равных россиянин Климент Колесников - 51,09 сек. Второе место у норвежца Томоэ Хваса - 51,09 сек. Бронзу выиграл итальянец Томас Чеккон - 51,40 сек.

На аналогичной дистанции у женщин чемпионкой мира стала израильтянка Анастасия Горбенко - 57,80 сек. Серебро у француженки Бериль Гастальделло - 56,96 сек. Бронза у россиянки Марии Каменевой - 58,15 сек.

В эстафете 4х50 м вольным стилем у мужчин победила команда Италии - 1 мин. 23,61 сек. Второе место у пловцов из России - 1 мин. 23,75. Бронза на счету нидерландского квартета - 1 мин. 23,78 сек. -0-