Пловчихи из Брестской области выиграли эстафету 4х200 м вольным стилем на чемпионате Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки Брестской области выиграли эстафету 4х200 м вольным стилем на чемпионате Беларуси по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат победительниц Анастасии Шкурдай, Евы Андросюк, Екатерины Репеки и Елизаветы Кононович - 8 мин. 29,42 сек. Серебро оставил за собой квартет из Гомельской области Евгения Конюшенко, Ольга Хлебина, Елизавета Куклина и Анна Северин - 8 мин. 38,76 сек. Бронза у сборной Минска (Оксана Большакова, Ксения Знак, Алиса Касабуко и Мария Гомонова) - 8 мин. 54,84 сек.

В смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем лучшее время показали российские пловцы Роман Шевляков, Владислав Гринев, Ирина Шваева и Дарья Устинова - 3 мин. 32,39 сек. Второе время у минчан Виктора Красочко, Артема Мачекина, Анастасии Кулешовой и Анастасии Коряковской - 3 мин. 33,17 сек. Бронза у эстафетной четверки Гомельской области Дмитрия Кухаренко, Ильи Ковалева, Алины Змушко, Евгении Товкач - 3 мин. 41,26 сек.

Минчанин Константин Курочкин был быстрее соперников на дистанции 1500 м вольным стилем - 15 мин. 42,92 сек. Вторая позиция осталась за Галымжаном Балабеком из Казахстана - 16 мин. 15,14 сек. Третье место занял Данила Мяделец из Витебской области - 16 мин. 15,84 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится по 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира - 2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэнду.

В споре за награды принимают участие 343 спортсмена из Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Украины.-0-