31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Алексей Талай установил рекорд Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 м брассом в группе SB-1, но занял в финальном заплыве 7-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус улучшил мировое достижение, державшееся с 1992 года. Сначала он добился высокого результата в предварительном заплыве, показав 1 мин. 24,86 сек. В финале Алексей Талай был еще быстрей - 1 мин. 23,16 сек. Однако его обошли соперники, выступающие в классе SB-2, разыгравшие медали в данном виде программы.

В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта и уже завоевали семь наград различного достоинства. Пять золотых медалей выиграл пловец Игорь Бокий. Серебро у еще одного пловца Егора Щелканова. Бронзу выиграла копьеметательница Елизавета Петренко.-0-