По итогам первенства Беларуси по борьбе будет определен состав на Игры стран СНГ

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первенства Беларуси по борьбе (вольной, женской и греко-римской), которое пройдет 14-18 августа в Минске, будет определен состав на Игры стран СНГ. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал исполнительный директор Белорусской федерации борьбы Юрий Щербаченя.

"Состязания пройдут в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. Мы планируем просмотреть талантливых молодых спортсменов. По итогам турнира определим лучших, которые отправятся на Игры стран СНГ в Казань. Для молодежи августовские соревнования станут первым крупным стартом с момента пандемии. Также будет организована онлайн-трансляция состязаний", - сказал Юрий Щербаченя.

Он отметил, что спортсмены национальной команды чувствуют себя хорошо. Первым серьезным стартом для взрослых спортсменов станет 50-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

"Для нас сезон-2020 еще не закончен. Белорусских борцов ждут в этом году чемпионат мира в Сербии, Игры стран СНГ, турнир на призы Александра Медведя и международные соревнования в Киеве и Польше. Спортсмены активно тренируются, скоро начнутся соревнования. Ждем от атлетов высоких результатов", - добавил Юрий Щербаченя.-0-