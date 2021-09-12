12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем Минского полумарафона на дистанции 5,5 км стал Владислав Терешонок , передает корреспондент БЕЛТА.

Результат победителя - 16 мин. 41 сек. Он опередил Вадима Старостенко - 16 мин. 53 сек. Третье место занял Игорь Тетеруков - 17 мин. 38 сек.

Среди женщин не было равных Анне Яцевич - 22 мин. 03 сек. Второе место заняла Анастасия Дедикова - 24 мин. 51 сек. Третье место у Натальи Гапон - 26 мин. 13 сек.

Минский полумарафон проводится с 2013 года. В 2019 году в нем приняли участие около 40 тыс. человек из десятков стран. Организаторами мероприятия выступили Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация легкой атлетики и Президентский спортивный клуб.-0-