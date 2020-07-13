Во время соревнований. Фото из архива

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители парной гонки чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе определены в Мозыре. Старт стал частью открытого чемпионата Гомельской области по велоспорту на шоссе, посвященного памяти генерал-майора Федора Веревкина, сообщает корреспондент БЕЛТА. В соревнованиях мужчин чемпионами страны стали гродненские спортсмены Евгений Королек и Михаил Шеметов, на 14 секунд опередившие гомельчан Антона Музычкина и Романа Тишкова. Бронза у минчан Сергея Попка и Василия Белявского. У женщин в аналогичном виде программы не было равных Татьяне Шараковой и Анастасии Киптиковой из Витебской области. На второй позиции в итоговом протоколе обосновались минчанки Анна Терех и Алина Абраменко. Бронза на счету гомельчанок Инны и Каролины Савенко. Также во время состязаний, посвященных памяти советского военачальника, были проведены этапы Кубка Беларуси в групповой гонке и чемпионата страны в критериуме у мужчин и женщин. В первом из этих видов программы не было равных брестчанину Евгению Соболю. Серебро у Романа Тишкова, третье место занял Михаил Шеметов. В женских стартах победу праздновала спортсменка из команды Брестчины Дарья Декола. Серебряную награду завоевала Алина Абраменко, а замкнула тройку сильнейших Татьяна Шаракова. Завершились состязания в Мозыре гонкой-критериумом. В мужских состязаниях победил Сергей Попок. Алексей Шнырко из дружины Минской области и мозырянин Роман Романов обосновались на втором и третьем местах соответственно. Среди женщин не было равных Анне Терех. Серебро у Анастасии Киптиковой, бронза досталась Инне Савенко. Следующий этап Кубка Беларуси в рамках открытого чемпионата Гродненской области пройдет в областном центре 16-18 июля. В программе соревнований индивидуальные гонки с раздельного старта, групповые гонки с общего старта, а также кольцевые гонки-критериум. Финальный этап состязаний пройдет в городе над Неманом осенью 2020 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!