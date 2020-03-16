Подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом у белорусских спортсменов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Беларуси, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований. Информация об этом содержится на сайте спортивного ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пресс-служба Минспорта сообщает, что спортсмен изолирован и получает необходимую медицинскую помощь. По всем остальным эпизодам, которые перечисляются в сообщениях СМИ, нет никаких сведении о положительных результатах анализов на наличие коронавирусной инфекции у белорусских спортсменов.

Также в сообщении говорится, что заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный, сделавший несколько заявлений по поводу якобы заболевших спортсменов, с января находится в отпуске по уходу за ребенком и не располагает достоверной информацией.-0-