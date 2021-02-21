Полашек и Додиг выиграли мужской парный разряд Australian Open

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на кортах "Мельбурн-Парка" завершается первый в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче мужского парного разряда словак Филип Полашек и хорват Иван Додиг обыграли в двух партиях американо-британский дуэт Раджив Рам / Джо Солсбери - 6:3, 6:4.

Позже в решающем поединке мужского одиночного разряда восьмикратный триумфатор Australian Open, первая ракетка планеты серб Новак Джокович сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым (4), который лишь однажды играл в финале турниров "Большого шлема" - US Open - 2019.

Ранее соревнования женских пар выиграли белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс. Чешка Барбора Крейчикова и американский теннисист Раджив Рам стали победителями турнира смешанных пар. Японская теннисистка Наоми Осака во второй раз стала чемпионкой в женском одиночном разряде, обыграв в решающем поединке американку Дженнифер Брэди.-0-