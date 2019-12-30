Полина Сероносова занимает 44-е место в общем зачете лыжной многодневки "Тур де Ски"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Полина Сероносова занимает 44-е место в общем зачете многодневки "Тур де Ски" после двух этапов в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидером общего зачета является россиянка Наталья Непряева со временем 33 мин. 18 сек. На второй позиции с отставанием на одну секунду словенка Анамария Лампич. Норвежка Тереза Йохауг - третья, ее от россиянки отделяют 5 сек. Белорусская спортсменка уступает Наталье Непряевой 2 мин. 27 сек.

На этапе в швейцарском Ленцерхайде представительница сборной Беларуси сначала показала 45-й результат в гонке с массовым стартом на 10 км коньковым ходом, уступив победительнице норвежке Терезе Йохауг 2 мин. 8,4 сек. В спринте свободным стилем Полина Сероносова не смогла преодолеть квалификацию, обосновавшись на 53-й строке итогового протокола, в котором первенствовала словенка Анамария Лампич. Следом за ней, согласно показаниям фотофиниша, завершила гонку норвежка Майкен Касперсен Фалла. Россиянка Наталья Непряева замкнула тройку сильнейших.

В мужской классификации "Тур де Ски" после швейцарских этапов белорусский спортсмен Михаил Семенов находится на 81-й позиции. От лидера Йоханнеса Клебо его отделяют 4 мин. 53 сек. Помимо норвежца, чье зачетное время составляет 35 мин. 7 сек., в тройке сильнейших - россиянин Александр Большунов (отставание 32 сек.) и Йохан Хегстрем из Швеции (отставание 32 сек.).

Михаил Семенов в гонке с массовым стартом на 15 км коньковым ходом показал 81-й результат, уступив россиянину Сергею Устюгову (итоговое время 33 мин. 19,1 сек.) 3 мин. 37,7 сек. В спринте коньковым ходом белорусский лыжник занял 82-ю позицию в итоговом протоколе. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Серебро досталось итальянцу Федерико Пеллегрино. Бронза обрела французскую прописку благодаря Ришару Жуву.

Следующий этап "Тур де Ски" пройдет в итальянском Тоблахе 31 декабря. Мужчинам предстоит гонка с раздельного старта свободным стилем на 15 км, а женщины в аналогичных условиях преодолеют дистанцию10 км.-0-