Поляки обыграли уругвайцев на гандбольном чемпионате мира

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные поединки состоялись сегодня на втором этапе чемпионата мира по гандболу в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1-й группе гандболисты сборной Польши разгромили команду Уругвая со счетом 30:16. Позже здесь пройдут еще две встречи: Венгрия - Бразилия, Испания - Германия. Положение команд: Венгрия - 4 очка (2 матча), Польша - 4 (3), Испания - 3 (2), Германия - 2 (2), Бразилия - 1 (2), Уругвай - 0 (3).

В 2-й группе аргентинцы уверенно обыграли японцев - 28:24. Также сегодня датские гандболисты встретятся с командой Катара, а хорваты будут играть со сборной Бахрейна. Положение команд: Дания - 4 (2), Аргентина - 4 (3), Хорватия - 3 (2), Катар - 2 (2), Япония - 1 (3), Бахрейн - 0 (2).

Гандболисты сборной Беларуси, выступающие в 4-й группе, вчера сыграли вничью со шведами (26:26), а завтра встретятся с хозяевами турнира египтянами, которые уверенно обыграли россиян (28:23). Словенцы оказались сильнее команды Северной Македонии (31:21). Положение команд: Швеция - 5 очков, Словения - 4, Египет - 4, Россия - 3, Беларусь - 2, Северная Македония - 0.

Результаты игр в 3-й группе: Швейцария - Исландия - 20:18, Франция - Алжир - 29:26, Норвегия - Португалия - 29:28. Положение команд: Франция - 6, Португалия - 4, Норвегия - 4, Швейцария - 2, Исландия - 2, Алжир - 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучших команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-