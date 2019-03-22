Польские рефери назначены на матч футболистов Беларуси и Северной Ирландии

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на матчи второго тура отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встречу сборных Северной Ирландии и Беларуси, которая состоится 24 марта в Белфасте, будет судить бригада польских рефери во главе с Павлом Рачковским. Его ассистентами станут Михал Обукович и Радослав Мейка, резервный арбитр - Кшиштоф Якубик. В стартовом туре квалификационной группы С белорусы потерпели крупное поражение в гостях у голландцев - 0:4, а североирландцы победили на своем поле эстонцев со счетом 2:0.
Матч сборных Черногории и Англии (группа А), который пройдет 25 марта в Подгорице, рассудят белорусские арбитры. Главный судья - Алексей Кульбаков, помощники - Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервный рефери - Денис Щербаков.-0-
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