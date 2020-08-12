Польские рефери рассудят матч футболистов брестского "Динамо" и "Астаны"

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи первого квалификационного раунда нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу между чемпионами Беларуси и Казахстана - брестского "Динамо" и "Астаны" из Нур-Султана - будет судить бригада польских арбитров, которую возглавит Томаш Мусял. Его ассистентами станут Марцин Бонек и Радослав Сейка.

Матч состоится 18 августа в Бресте без зрителей, начало в 21.00. В случае успеха в нем брестские динамовцы во втором круге квалификации чемпионской Лиги встретятся с победителем пары "Конас Куэй" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина).-0-