Представителей восточных единоборств чествовали в Минспорта

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поздравил представителей восточных видов единоборств с успешным завершением спортивного сезона и пожелал им новых побед, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе спортивного ведомства.

Сергей Ковальчук отметил, что белорусские мастера кикбоксинга, таиландского бокса и ушу из года в год привозят домой много наград с международных соревнований и радуют многочисленных поклонников этих видов спорта. "Заслуга в этом, конечно, самих спортсменов, а также тренеров, которые трудятся на общее дело, не жалея сил, времени и здоровья", - подчеркнул министр.

Он также отметил большой вклад Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса в развитие и продвижение этих видов, а также успешное проведение в Минске чемпионатов мира и Европы по муай-тай.

Сергей Ковальчук вручил спортсменам и их наставникам почетные грамоты и благодарности Министерства спорта и туризма.-0-

Фото Минспорта