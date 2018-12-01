Представлены медали Кубка Белорусской федерации биатлона на сезон 2018/2019

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медали Кубка Белорусской федерации биатлона на сезон 2018/2019 представлены на сайте федерации, сообщает БЕЛТА.

Корпус медали выполнен в форме снежинки, в центре которой логотип Белорусской федерации биатлона.

Первый летний этап соревнований прошел в Новогрудке 17-19 августа. Следующие три, запланированные на 27-29 декабря, 12-14 и 25-27 января, будут проводиться на базе Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва.

Финальный этап Кубка Белорусской федерации биатлона с 9 по 10 марта пройдет в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".-0-