Престиж открытого чемпионата Беларуси по прыжкам на лыжах в воду с каждым годом растет - Козеко

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престиж открытого чемпионата Беларуси по прыжкам на лыжах в воду с каждым годом растет. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА сегодня во время соревнований высказал главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хороший показатель, что количество стран-участниц на данных состязаниях растет. Это говорит о том, что престиж турнира с каждым годом повышается. Сейчас приехали фристайлисты из Европы, австралийцы. Думаю, в следующий раз поучаствуют канадцы, американцы и китайцы. На открытом чемпионате Беларуси по прыжкам на лыжах в воду собрался довольно сильный и представительный состав из девяти стран", - сказал Николай Козеко.

Он отметил, что национальная сборная по фристайлу пережила серьезные изменения в тренировочном процессе. По его мнению, белорусы являются одними из сильнейших в мире в этом виде спорта, добавив, что спортсмены начнут тренировки на снегу уже в первой декаде октября.

Участие в открытом чемпионате Беларуси по прыжкам на лыжах в воду принимают около 50 атлетов.

Среди иностранных спортсменов в Минске выступают чемпионы мира из Швейцарии Кэрол Бувард, Ноа Рот, Николас Гигакс, австралийка Лаура Пил. Ее партнерша по команде серебряный и бронзовый призер мировых форумов Даниэль Скотт, а также профессиональные спортсмены из Германии, Казахстана, России, Чехии, Украины и Бразилии.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация фристайла, Белорусский лыжный союз и Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу.-0-