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Презентацию II Европейских игр провели на Олимпийском пикнике в Варшаве

Спорт 27.05.2019 | 13:04
Фото minsk2019.by
Фото minsk2019.by
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве во время проведения ХХI Олимпийского пикника состоялась презентация II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции фонда игр.

Один из основных тематических разделов организаторы посвятили предстоящему крупному спортивному форуму. Площадка II Европейских игр находилась возле главной сцены пикника, а наибольшее внимание посетителей привлек талисман Лесик.

Во время торжественного открытия президент НОК Польши Анджей Красницкий сказал, что 2019 год особенный как для Польши, так и для Беларуси. "Минск станет главной спортивной ареной Европы нынешним летом, а осенью польский национальный олимпийский комитет отметит 100-летие", - подчеркнул он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев уверен, что Европейские игры станут знаковым событием для всего континента. "Во время Олимпийского пикнинка, который является семейным праздником спорта и здорового образа жизни, стенду Минска и II Европейским играм была отведена ключевая роль. В июне в столице Беларуси Польшу будут представлять около 180 спортсменов. Это внушительная делегация. Рассчитываем, что благодаря безвизовому режиму, который начнет действовать с 10 июня, у польских атлетов будет и серьезная поддержка болельщиков", - сказал Владимир Чушев.

Во время пикника его участники смогли больше узнать не только о Беларуси, туристическом потенциале страны и основных достопримечательностях Минска, но и о главных вехах подготовки к масштабному спортивному событию.

"Олимпийский пикник - уникальный спортивный праздник в Варшаве для родителей и детей. Похожее мероприятие для любителей активного отдыха ежегодно проходит в Минске. Не обошли вниманием белорусский стенд и представители телеканала Polsat Sport. Ведущий спортивный телеканал Польши в полном объеме планирует показать II Европейские игры, а тех, кто хочет получить незабываемые эмоции и стать свидетелем ярких побед, организаторы ждут в Беларуси", - отметил начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Алексей Богданович.

Как предполагалось, одним из главных элементов олимпийского пикника стала церемония доставки в ходе эстафеты от Национального олимпийского центра к месту проведения пикника огня II Европейских игр, гостившего здесь с 11 мая, когда эстафета огня "Пламя мира" посетила Варшаву по пути следования из Италии в Беларусь. Под аплодисменты публики доставила огонь на сцену двукратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик.

Олимпийский пикник организуют ежегодно в парке недалеко от Олимпийского центра в Варшаве. В этом году он состоялся в 21-й раз. Здесь проводится представление различных видов спорта, лучших спортсменов, а также розыгрыши призов, памятных сувениров и главных спортивных мероприятий года. На этот раз таким событием стали II Европейские игры. В мероприятии приняли участие несколько сотен спортсменов и представителей спортивных организаций, а также около 25 тыс. посетителей.-0-

Фото minsk2019.by

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Теги
Евроигры, Европейские игры, Польша, презентация
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