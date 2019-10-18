Президент ЕОК: мы можем гордиться проведением II Европейских игр в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич выступил с докладом на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе, отметив II Европейские игры в Минске как наиболее яркое спортивное событие этого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Проведение и организация II Европейских игр в Минске были осуществлены гораздо лучше, чем кто-либо ожидал, и мы можем гордиться этим достижением. На каждом из континентов есть свой масштабный спортивный форум, который должен быть лучше интегрирован в олимпийские рамки", - отметил глава ЕОК.

II Европейские игры состоялись в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В соревнованиях приняли участие более 3 тыс. атлетов. Состязания в восьми видах спорта были включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

В Генеральной ассамблее принимают участие более тысячи делегатов национальных олимпийских комитетов, Международного олимпийского комитета и оргкомитета предстоящих Олимпийских игр.

НОК Беларуси представляют исполняющий обязанности первого вице-президента Виктор Лукашенко и генеральный секретарь Георгий Катулин.-0-