Президент IIHF подтвердил отмену юниорского ЧМ-2020

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил информацию об отмене юниорского чемпионата мира по хоккею в США, в котором должна была принимать участие и сборная Беларуси. Об этом информирует сайт Федерации хоккея Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Да, мы отменили юниорский чемпионат мира. Такое решение было принято после закрытия президентом США Дональдом Трампом границы для тех, кто прибывает из шенгенской зоны, из-за угрозы коронавируса. У нас была дискуссия с Ассоциацией хоккея США. Не было выбора, только отмена турнира", - цитирует Рене Фазеля официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров - 2020 должен был пройти с 16 по 26 апреля в Энн-Арборе и Плимуте. Сборная Беларуси должна была играть в группе А со сверстниками из Канады, Латвии, Швеции и Швейцарии. В квартет В попали сборные США, России, Чехии, Финляндии и Германии.

На планетарном форуме в 2019 году белорусские юниоры заняли пятое место, уступив в четвертьфинальной стадии соревнований сборной России (0:6), и оставили позади дружины Чехии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Словакии.-0-