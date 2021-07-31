Президент НОК Беларуси поздравил Ивана Литвиновича с золотой медалью Олимпиады

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали на Играх XXXII Олимпиады в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Своим впечатляющим, победным выступлением ты оправдал ожидания тренеров и, конечно, белорусских болельщиков, подтвердив высокий уровень отечественной школы прыжков на батуте. Уверен, что, открыв медальный зачет на Играх для белорусской сборной столь долгожданной медалью, ты вдохновишь своих друзей по команде и вы еще не раз взойдете на олимпийский пьедестал", - говорится в поздравлении.-0-