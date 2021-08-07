Президент НОК Беларуси поздравил Ольгу Худенко, Марину Литвинчук, Маргариту Махневу и Надежду Попок с серебряной медалью

7 августа, Токио /Корр.БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил жкипаж жкнсоуй байдвруи-четверки с серебряной олимпийской наградой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Дорогие девушки!

Примите самые искренние поздравления с завоеванием серебряной медали в гребле в байдарке-четверке (500 м) на Олимпийских играх в Токио. Ваше достижение подтверждает отличную школу подготовки в этом виде спорта.

В условиях жесткой конкуренции Вам удалось завоевать олимпийскую награду. Для многих спортсменов Ваши достижения и победы – пример кропотливой работы и вдохновения, преданности любимому делу.

Уверен, Вас ждет еще немало громких побед. Благополучия и здоровья Вам, успехов на благо развития белорусского спорта!".-0-