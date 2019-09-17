Президент УЕФА Александр Чеферин посетит Минск 19 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прибудет в Минск 19 сентября. Это его первый визит в Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Глава УЕФА встретится с руководством АБФФ и вместе с ее председателем Владимиром Базановым даст пресс-конференцию.

Словенский футбольный функционер Александр Чеферин был избран президентом УЕФА в сентябре 2016 года, сменив на этом посту француза Мишеля Платини.-0-