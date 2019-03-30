Президента МОК выберут в 2021 году в Афинах

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лозанне завершил работу исполком Международного олимпийского комитета (МОК), на котором принято решение о проведении сессии организации 2021 года в Афинах (Греция), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
По итогам заседания официальный представитель МОК Кристиан Клауэ отметил, что рассматривались различные варианты. "На сессии МОК в 2021 году пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета в Афинах. Греция - страна, в которой Олимпийские игры зародились, и будет символично провести голосование именно здесь", - сказал Кристиан Клауэ.
На заседании исполкома МОК также были приняты решения по развитию олимпийского движения. Нынешним президентом МОК является Томас Бах, который был избран главой организации в сентябре 2013 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.281 BYN
|3.289 BYN