Президента МОК выберут в 2021 году в Афинах

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лозанне завершил работу исполком Международного олимпийского комитета (МОК), на котором принято решение о проведении сессии организации 2021 года в Афинах (Греция), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

По итогам заседания официальный представитель МОК Кристиан Клауэ отметил, что рассматривались различные варианты. "На сессии МОК в 2021 году пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета в Афинах. Греция - страна, в которой Олимпийские игры зародились, и будет символично провести голосование именно здесь", - сказал Кристиан Клауэ.

На заседании исполкома МОК также были приняты решения по развитию олимпийского движения. Нынешним президентом МОК является Томас Бах, который был избран главой организации в сентябре 2013 года.-0-