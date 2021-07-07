Президентский спортивный клуб по проекту "Спорт для всех" открыл воркаут-площадку в гимназии Борисовского района

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Лошницкой гимназии Борисовского района состоялось торжественное открытие первой воркаут-площадки в рамках нового масштабного проекта "Спорт для всех", приуроченного к 16-летию с момента основания Президентского спортивного клуба, который стал инициатором акции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Благодаря открытию современной спортивной площадки жители и гости агрогородка Лошница теперь в любое время могут не только позаниматься на открытом воздухе воркаутом на различных турниках и специальном оборудовании, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола. Работы по модернизации объекта велись на протяжении месяца. Не забыли и о благоустройстве территории рядом со спортплощадкой.

В открытии площадки приняли участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин и председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко

Во время торжественной церемонии открытия приверженцев здорового образа жизни поприветствовали председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, представители областных и районных властей.

Во время праздника прошли показательные выступления профессионалов, мастер-классы, спортивные конкурсы, победители которых были награждены специальными призами от Президентского спортивного клуба.

"Спорт для всех" - новый республиканский социальный проект Президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни в Республике Беларусь. Реализация проекта подразумевает строительство комплексных и комфортных площадок по Street Workout, на которых будет удобно выполнять широкий набор упражнений как подросткам, так и взрослым, в том числе с ограниченными физическими возможностями (параворкаут). В рамках проекта планируется открытие площадок как для занятий воркаутом, так и другими видами спорта (баскетбол, мини-футбол и др.).

Цель и основная идея проекта - спорт, доступный каждому, независимо от социального статуса и финансовых возможностей.-0-

Во время открытия спортплощадки

Фото Оксаны Манчук