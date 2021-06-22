Проект "Правила жизни белорусских спортсменов" стартует 23 июня

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный олимпийский день 23 июня состоится первый выпуск фильма проекта "Правила жизни белорусских спортсменов", посвященного 30-летию основания Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Проект будет представлен циклом видеороликов и книгой. В основе сюжетной линии каждой серии лежит портретное интервью с именитым белорусским спортсменом как советского, так и суверенного периода. Главный герой рассказывает о своих правилах в жизни, которые помогли ему добиться успеха.

Первый ролик будет посвящен легендарному белорусскому борцу Александру Медведю, следующим героем станет Дарья Домрачева. Планируется, что ролики будут выходить с периодичностью один раз в неделю и будут транслироваться в эфире спортивного телеканала "Беларусь 5" и социальных сетях.-0-