Профсоюзные стипендии назначены 15 лучшим юным спортсменам Брестской области

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестское областное объединение профсоюзов назначило 15 специальных поощрительных выплат учащимся специализированных учебно-спортивных учреждений на первое полугодие 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор областного спортивного клуба ФПБ Федор Калинкевич.

Ежемесячно профсоюзные стипендии в размере Br30 будут получать юные спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет, добившиеся высоких результатов. Это победители областных и республиканских первенств и спартакиад, Олимпийских дней молодежи, члены резервного состава национальных команд. Так, по два стипендиата у областной центральной СДЮШОР профсоюзов по легкой атлетике, Брестской СДЮШОР по акробатике и бадминтону, СДЮШОР первичной профсоюзной организации КУПСП "Брестжилстрой", Брестской СДЮШОР по видам борьбы, Пинской СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта при Полесском государственном университете, Барановичской СДЮШОР по спортивной гимнастике и боксу, Брестской СДЮШОР профсоюзов. Также отмечены достижения воспитанницы ДЮСШ "Новые Стайки" в Ивацевичском районе 15-летней дзюдоистки Анастасии Сапешко.

"В этом году список стипендиатов полностью обновился - все включенные в него спортсмены впервые удостоены специальных поощрительных выплат. У этих ребят не только высокие результаты в прошедшем сезоне, но и хорошие перспективы дальнейшего роста", - отметил Федор Калинкевич. По его словам, профсоюзная стипендия является не только материальной помощью, но и хорошим стимулом для юных спортсменов. "Дети гордятся своими стипендиями: ведь это деньги не родительские, а заработанные своим трудом", - подчеркнул он. Сертификаты на получение стипендий учащимся будут торжественно вручены в начале 2019 года на заседании совета клуба.

Брестское областное объединение профсоюзов поддерживает самых успешных юных спортсменов специальными поощрительными выплатами с 2009 года. За это время стипендиатами стали более 200 ребят. В области функционируют 17 учебно-спортивных учреждений профсоюзов, в которых занимается более 6 тыс. детей и подростков. Профсоюзные спортивные школы региона специализируются по 20 видам спорта, 18 из которых являются олимпийскими.-0-