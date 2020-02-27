Протест белорусской команды на итоги смешанной эстафеты ЧЕ-2020 удовлетворен, Норвегия подала встречный протест

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протест белорусской команды по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в "Раубичах" удовлетворен. Такая информация размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусы подали протест после финиша эстафетной гонки за неспортивное поведение на трассе представителя команды Норвегии: он вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы.
По итогам разбирательств белорусский эстафетный квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Сергея Бочарникова, уступивший победителям гонки 40,4 сек. (1+10), стал обладателем бронзы. Норвежцы дисквалифицированы. На четвертое место переместились поляки.
Остальные места в тройке сильнейших не изменились: золото у сборной Украины (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный), на второй позиции команда России (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов, Карим Халили).
Однако руководство норвежской команды подало встречный протест, сообщает Белорусская федерация биатлона на своей официальной странице в соцсетях. Отмечается, что окончательное решение по поводу протеста норвежцев еще не принято, а церемония награждения перенесена на субботу.
Участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд. Накануне белорус Сергей Бочарников поднялся на высшую ступень пьедестала почета в суперспринте.-0-