Прыгун в высоту Максим Недосеков занял 4-е место на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

Максим Недосеков. Фото из архива
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Недосеков занял 4-е место в состязаниях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В лучшей своей попытке Максим покорил высоту 2 м 33 см, оказавшись в числе лидеров состязаний. Мутазу Баршин из Катара, а также россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк, выступающие в нейтральном статусе, опередили его, взяв 2 м 35 см.
Перенос своих попыток на 2 м 37 см успехом для Недосекова не увенчался. Он остался четвертым.
Титул чемпиона, к радости местной публики, достался Мутазе Баршину (2 м 37 см). Серебро у Николая Акименко. Илья Иванюк завершил состязания третьим - по количеству попыток.-0-