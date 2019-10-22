Прыгун в высоту Максим Недосеков занял 8-е место на VII Всемирных военных играх в Китае, Павел Селиверстов - 10-й

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков занял восьмое место в состязаниях по легкой атлетике на Всемирных военных играх, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт мультиспортивных состязаний.

Максим Недосеков с первой же попытки покорил высоту 2,05 м. Затем спортсмен пропустил попытки на высоте 2,10 м, однако следующий рубеж в 2,15 м ему не покорился. Результат 2,05 м не позволил белорусу подняться выше восьмой позиции в итоговом протоколе.

Победу отпраздновал россиянин Илья Иванюк (2,20 м). Аналогичная высота, но с большего количества попыток покорилась сирийцу Майет Алдину Газалю, который выиграл серебро. Бронза у бельгийца Томаса Кармуа - 2,15 м. В секторе для прыжков в высоту выступал еще один белорус - Павел Селиверстов. Он так же, как и его товарищ по сборной, взял высоту 2,05 м и замкнул десятку сильнейших.

Всемирные военные игры проходят с 15 по 27 октября в Ухани. Участие в соревнованиях принимают более 9 тыс. спортсменов-военнослужащих из 110 стран мира. Всего в состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов.

Представители Вооруженных Сил Беларуси участвуют во Всемирных военных играх с 1995 года. На аналогичных стартах в 2015-м году сборная Беларуси завоевала 13 наград (1 золотая, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей).-0-