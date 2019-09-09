Прыгуньи с шестом открыли программу легкоатлетического матча Европа - США в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе "Динамо" начался легкоатлетический матч Европа - США, передает корреспондент БЕЛТА.

Соревновательную программу открыли прыгуньи с шестом, среди которых и белоруска Ирина Жук. Вслед за ними в сектор для метаний молота выйдут мужчины, после чего начнутся женские состязания по тройному прыжку. В состав сборной Европы вошли 14 белорусских атлетов, шесть из которых выйдут на старт сегодня. Кроме Ирины Жук это прыгуны в высоту Максим Недосеков и Дмитрий Набоков, метательница копья Татьяна Холодович, бегуньи Екатерина Корнеенко (3000 м) и Юлия Король (800 м).

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступят по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро.-0-